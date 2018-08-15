Помилование Сенцова: Геращенко жестко отреагировала на ответ РФ

Для того, чтобы президент РФ освободил Олега Сенцова, личное обращение политзаключенного с ходатайством о помиловании не является обязательным условием.

Об этом написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко на странице в Facebook.

– Кремль лжет! Надежда Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий. Отсутствие личной челобитной не помешало Путину помиловать Надежду, – напомнила Геращенко.

– Кремлевские изверги, циники, убийцы. Путин знает, что Олег Сенцов никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега… У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок – возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля, – заявила первый вице-спикер.

Она также добавила, что также ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров не писали никаких просьб о помиловании.

Читайте: Мать Сенцова попросила Путина о помиловании

К слову, помиловать заключенного в РФ может только президент. Именно лицу, возглавляющему страну законодательно делегировано единоличное право освободить любого гражданина страны, осужденного за уголовное преступление, путем его помилования.

По закону, в РФ могут просить о помиловании мать заключенного, общественность, сам заключенный или это может быть инициатива президента.

Ранее сообщалось, что Олег Сенцов не будет просить о помиловании.

Именно материнское ходатайство принимается к рассмотрению комиссией по помилованию при президенте РФ в приоритете.

Напомним, у Путина выдвинули условие касательно освобождения Олега Сенцова.

Фото: УНИАН