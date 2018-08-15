Помилование Сенцова: Геращенко жестко отреагировала на ответ РФ

Для того, чтобы президент РФ освободил Олега Сенцова, личное обращение политзаключенного с ходатайством о помиловании не является обязательным условием.
Об этом написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко на странице в Facebook.
– Кремль лжет! Надежда Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий. Отсутствие личной челобитной не помешало Путину помиловать Надежду, – напомнила Геращенко.
– Кремлевские изверги, циники, убийцы. Путин знает, что Олег Сенцов никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега… У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок – возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля, – заявила первый вице-спикер.
Она также добавила, что также ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров не писали никаких просьб о помиловании.
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К слову, помиловать заключенного в РФ может только президент. Именно лицу, возглавляющему страну законодательно делегировано единоличное право освободить любого гражданина страны, осужденного за уголовное преступление, путем его помилования.
По закону, в РФ могут просить о помиловании мать заключенного, общественность, сам заключенный или это может быть инициатива президента.
Ранее сообщалось, что Олег Сенцов не будет просить о помиловании.
Именно материнское ходатайство принимается к рассмотрению комиссией по помилованию при президенте РФ в приоритете.
Напомним, у Путина выдвинули условие касательно освобождения Олега Сенцова.
Фото: УНИАН