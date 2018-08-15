Помилование Сенцова: ходатайство матери не принято, режиссер ничего писать не будет

Комиссия по вопросам помилования не приняла в рассмотрение два ходатайства о помиловании Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

Обновлено в 17.40. Эксперты ООН призывают российские власти немедленно и без всяких условий освободить Сенцова, одновременно выражая серьезную обеспокоенность на счет его физического и морального состояния.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет УНИАН.

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе не приняла в рассмотрение два ходатайства о помиловании политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, сообщили в пресс-службе губернатора округа.

– Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба – не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому прошения не приняты, – отметили в пресс-службе.

Напомним, ходатайства от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента изначально были написаны на имя президента РФ Владимира Путина.

Из администрации президента ходатайства направили в комиссию.

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К слову, российский правозащитник Павел Чиков уже заявил, что Олег Сенцов не будет писать прошения о своем помиловании.

– Режим не может не прогибать и не ломать. Но не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно. Какие бы ходатаи и как бы ни намекали на такую необходимость, – написал он в Telegram.

Ранее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко рассказала о лжи Кремля в вопросе помилования Олега Сенцова.

Фото: УНИАН