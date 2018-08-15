Путин в Берлине может сдать “ЛДНР” – Огрызко

В Берлине в ближайшую субботу, 18 августа, ожидаются переговоры президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно вариантов урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире 5 канала.

– Если связать это обстоятельство с предыдущими вояжами двух очень важных министров в правительстве России, а именно Лаврова и Шойгу, мы увидим, что они так же предварительно побывали в Берлине и Париже, и побывали там этим дуэтом…Сейчас начинаются консультации, как выйти из Донбасса. Пошел процесс, который я бы назвал поиском возможных вариантов выхода из этой ситуации, – отметил дипломат.

По его мнению, именно после переговоров 18 августа станет понятно, близок ли к завершению конфликт на Донбассе.

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– Посмотрим по субботней встрече, какие ключевые месседжи прозвучат. Безусловно, что в случае отрицательного результата для РФ, она напишет какие-то общие дипломатические формулы, – считает Огрызко.

Напомним, 24 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудили ситуацию на востоке Украины.

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