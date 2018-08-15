Россияне забросали Путина просьбами об обмене на украинцев

Еще восемь граждан РФ, находящихся в Украине, написали заявления на имя Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

– Сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (ГУ Черкасская исправительная колония № 62), Валерий Иванов и Александр Валехидис (ГУ Дрогобычская исправительная колония 40), Владислав Гречин (ГУ Одесское учреждение исполнения наказаний №21), Виктор Агеев (ГУ Роменская исправительная колония №56 ), Олег Доронин (ГУ Городищенская исправительная колония №96), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (ГУ Житомирское учреждение исполнения наказаний №8), – уточнила она.

По словам Денисовой, эти письма будут отправлены дипломатической почтой в администрацию президента РФ.

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Напомним, в начале августа такое же заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, а позже Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

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