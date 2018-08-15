В Крыму людей насилуют битами и заставляют петь гимн РФ – КрымSOS

С начала оккупации Крыма общественные активисты зафиксировали 181 случай негуманного обращения с жителями аннексированного полуострова.

Об этом глава правления общественной организации КрымSOS Тамила Ташева сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

По словам Ташевой, приведенные цифры являются не окончательными данными, ведь в случаях пыток потерпевшие чаще всего боятся сообщать об этом.

– С начала аннексии Крыма Россией в июне 2018 зафиксирован 181 случай негуманного обращения с жителями полуострова, 55 из которых – пытки, 30 – неоказание медицинской помощи во время содержания под стражей, что часто заканчивалось смертью заключенных. Кроме того, в это число входит и избиения силовиками, незаконные помещения в штрафные изоляторы, дискриминация по национальному признаку, препятствование связи заключенных с консульской службой, – сказала Ташева.

Присутствующий на пресс-конференции бывший узник Керченской исправительной колонии №2 Мурад Алиев, сбежавший в Украину из-под домашнего ареста, рассказал, что над заключенными систематически издеваются сотрудники колонии, а также их заставляют петь гимн РФ.

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– Самое началось, когда в колонию приехали пятеро сотрудников из Омска. Именно они встречали прибывших – били, издевались над ними, раздевали, даже взяли некоторых узников себе на помощь, которые пугали новоприбывших изолятором, забирали у них вещи и запрещали рассказывать о том, что происходит. Некоторых осужденных сотрудники колонии даже насиловали деревянными битами, – сказал Алиев, который был осужден по сфабрикованному делу.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюции, в которой заявила о пытках, похищениях и исчезновениях людей в оккупированном Крыму.