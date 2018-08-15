PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Крыму прекратили обслуживать карты Visa и MasterCard/

В Крыму прекратили обслуживать карты Visa и MasterCard

Генбанк, входящий в группу банка Россия, прекратил обслуживание карт платежных систем Visa и MasterCard в оккупированному Крыму с 14 августа.

Visa Mastercard

Карты Visa и MasterCard заменят картами Мир Национальной системы платежных карт (НСПК) российского Центробанка, говорится в сообщении пресс-службы Генбанка.

Решение о прекращении операций по Visa и MasterCard было принято из-за санкций в отношении российских банков, введенных в 2014 году.

Читайте: Жизнь в Крыму: прослушивание, новые дороги и дорогой алкоголь

Чтобы рассчитываться платежной картой Мир за границей, нужно дополнительно оформлять совместную платежную карту.

К слову, Генбанк был последним банком на полуострове, выпускающим карты международных платежных систем.

Напомним, Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года.

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Едуард Успенський
90% россиян – идиоты. Успенский об Украине и Крыме
Трамп должен потребовать от РФ вернуть Крым и уйти с Донбасса – Конгресс США
Крим
РФ аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму
Молчи, или иди до конца:  в РФ обрушилась критика на Вайкуле за Крым
Наталія Поклонська вийшла заміж
“Няш-мяш” Поклонская вышла замуж в Крыму
ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинки с оружием
Нам запрещено: Лайма Вайкуле сделала заявление о Крыме
Крим
Легче поехать в Турцию! Как изменились сервис и цены в Крыму
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка