В Крыму прекратили обслуживать карты Visa и MasterCard

Генбанк, входящий в группу банка Россия, прекратил обслуживание карт платежных систем Visa и MasterCard в оккупированному Крыму с 14 августа.

Карты Visa и MasterCard заменят картами Мир Национальной системы платежных карт (НСПК) российского Центробанка, говорится в сообщении пресс-службы Генбанка.

Решение о прекращении операций по Visa и MasterCard было принято из-за санкций в отношении российских банков, введенных в 2014 году.

Читайте: Жизнь в Крыму: прослушивание, новые дороги и дорогой алкоголь

Чтобы рассчитываться платежной картой Мир за границей, нужно дополнительно оформлять совместную платежную карту.

К слову, Генбанк был последним банком на полуострове, выпускающим карты международных платежных систем.

Напомним, Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года.

Фото: Pixabay