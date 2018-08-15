PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Киеве заработал велопрокат Bike sharing – КАРТА и цены/

В Киеве заработал велопрокат Bike sharing – КАРТА и цены

В Киеве состоялась презентация системы проката велосипедов – Bike sharing.

Арендовать велосипед в Киеве можно будет на 33 специальных площадках, сообщает Интерфкс-Украина.

В частности, такие локации в центре столицы будут возле парка имени Тараса Шевченко напротив красного корпуса КНУ им.Шевченко, у Золотых Ворот, несколько – на улице Крещатик, а также Майдане Независимости. Отследить локации, на которых уже заработал велопрокат, можно на карте.

image image image image image image image image image
В Киеве заработал велопрокат Bike sharing – КАРТА и цены / 9 фотографий

Люди смогут перемещаться от площадки к площадке, пользуясь картой в мобильном приложении. Велосипеды будут оборудованы GPS-навигатором и системой дистанционной блокировки. К тому же, на них будет нанесена специальная легкоузнаваемая маркировка.

Читайте: Путешествие на авто. Как собраться в дорогу – 5 советов

Сами велосипеды застрахованы, но в момент аренды за велотранспорт отвечает пользователь.

Цена проката будет составлять 30 грн за 30 мин. Велосипедом можно будет пользоваться не больше 12 часов в день. Также можно будет купить месячный абонемент за 199 грн и каждые первые 30 минут будут бесплатными. Абонемент на сезон (9 месяцев) будет стоить 899 грн. Если велосипед не будет возвращен в течении 12 часов – будет насчитан штраф в размене 1 тыс. грн.

По словам партнеров проекта компании NextBike, стоимость каждого велосипеда составляет 15 тыс. гривен.

Ранее Факты ICTV писали, что на День Независимости, в ночь с 24 на 25 августа, работа метро и наземного общественного транспорта будет продлена.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Драка со стрельбой в Киеве: пятеро пострадавших
Сексуально-образовательно: в Киеве открыли кафе с полуобнаженными официантами (18+)
Сколько еще киевляне будут дышать формальдегидом – прогноз синоптиков
Сагайдак: Объект на раскопках под Почтовой невозможно законсервировать
В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха – районы
Репетиция парада в Киеве: какие улицы перекроют и когда
Сгорела одежда, но выжил: в Киеве проводника ударило током
труп в киеве
В Киеве в озере возле школы нашли труп мужчины
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка