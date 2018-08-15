В Киеве состоялась презентация системы проката велосипедов – Bike sharing.

Арендовать велосипед в Киеве можно будет на 33 специальных площадках, сообщает Интерфкс-Украина.

В частности, такие локации в центре столицы будут возле парка имени Тараса Шевченко напротив красного корпуса КНУ им.Шевченко, у Золотых Ворот, несколько – на улице Крещатик, а также Майдане Независимости. Отследить локации, на которых уже заработал велопрокат, можно на карте.

















В Киеве заработал велопрокат Bike sharing – КАРТА и цены / 9 фотографий

Люди смогут перемещаться от площадки к площадке, пользуясь картой в мобильном приложении. Велосипеды будут оборудованы GPS-навигатором и системой дистанционной блокировки. К тому же, на них будет нанесена специальная легкоузнаваемая маркировка.

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Сами велосипеды застрахованы, но в момент аренды за велотранспорт отвечает пользователь.

Цена проката будет составлять 30 грн за 30 мин. Велосипедом можно будет пользоваться не больше 12 часов в день. Также можно будет купить месячный абонемент за 199 грн и каждые первые 30 минут будут бесплатными. Абонемент на сезон (9 месяцев) будет стоить 899 грн. Если велосипед не будет возвращен в течении 12 часов – будет насчитан штраф в размене 1 тыс. грн.

По словам партнеров проекта компании NextBike, стоимость каждого велосипеда составляет 15 тыс. гривен.

Ранее Факты ICTV писали, что на День Независимости, в ночь с 24 на 25 августа, работа метро и наземного общественного транспорта будет продлена.