Ураганы готовы к бою: силы ООС провели испытания на Донбассе

РСЗО Ураган успешно выполнил основную задачу во время испытаний подразделений реактивной артиллерии.

По распоряжению Командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева на Донбассе проводятся мероприятия по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии. В частности, расчетов РСЗО Ураган.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Основная задача РСЗО Ураган – поражение живой силы, техники противника и морских целей.



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– Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, отрабатывала работу по целям и отходила с огневых позиций. Экипажи боевых машин с задачами справились на отлично и готовы выполнять задачи по назначению, – говорится в сообщении штаба ООС.

К слову, в Украине провели успешное испытание современных противотанковых ракет.