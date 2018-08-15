PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине хотят изменить нормы правописания/

В Украине хотят изменить нормы правописания

Министерство образования и науки Украины обнародовало проект нового правописания, который подготовила рабочая группа Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. При его разработке авторы пытались учитывать новейшие языковые явления, распространенные в различных сферах жизни.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобразования и предложила принять участие в общественном обсуждении проекта.

Проект нового правописания занимает более 210 страниц.

Он санкционирует букву ґ для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Ґе́те, Ґулліве́р, Ва́ско да Ґа́ма (но возможно привычное написание с г). Аналогичный компромисс предлагается для буквы ф в словах греческого происхождения.

Читайте: Срезать или накрыть. Вятрович предложил декоммунизировать Родину-мать

Также предлагается писать слово пів с существительными отдельно, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если пів с существительным составляет единое понятие, они пишутся вместе (півзахист).

Ознакомиться с проектом можно по ссылке.

Все замечания и предложения МОН советует присылать до 15 сентября этого года на электронный адрес секретаря Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Шевченко Ларисы Леонидовны: [email protected]

К слову, в феврале станцию метро Петровка в Киеве переименовали в Почайную.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка