В Украине хотят изменить нормы правописания

Министерство образования и науки Украины обнародовало проект нового правописания, который подготовила рабочая группа Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. При его разработке авторы пытались учитывать новейшие языковые явления, распространенные в различных сферах жизни.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобразования и предложила принять участие в общественном обсуждении проекта.

Проект нового правописания занимает более 210 страниц.

Он санкционирует букву ґ для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Ґе́те, Ґулліве́р, Ва́ско да Ґа́ма (но возможно привычное написание с г). Аналогичный компромисс предлагается для буквы ф в словах греческого происхождения.

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Также предлагается писать слово пів с существительными отдельно, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если пів с существительным составляет единое понятие, они пишутся вместе (півзахист).

Ознакомиться с проектом можно по ссылке.

Все замечания и предложения МОН советует присылать до 15 сентября этого года на электронный адрес секретаря Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Шевченко Ларисы Леонидовны: [email protected]

К слову, в феврале станцию метро Петровка в Киеве переименовали в Почайную.