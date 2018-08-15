В Украине может подорожать интернет – стало известно на сколько

Стоимость интернета для украинцев могут поднять на четверть.

Об этом заявила экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова, пишет Обозреватель.

По ее словам, на рынке интернет-услуг нет рыночных цен. Многие компании пытаются удержать клиента, предлагая минимальные тарифы.

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– У нас цена на интернет экономически необоснована. На рынке очень большая конкуренция, поэтому многие работают себе в убыток или получают так мало денег, что могут лишь держаться на плаву. Тарифы на интернет сейчас просто смешные. Я бы сказала, что 100 мб должны стоить в районе 180 грн. А то, что сейчас продают – там нет 100 мб, – сказала она.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли предложило повысить цены на некоторые алкогольные напитки.