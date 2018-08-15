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Все операции будут заблокированы! Один из банков на день отключит карты

Представители Альфа-Банка сообщили о том, что 22 августа будет приостановлено обслуживание двух миллионов платежных карт

Владельцы лишатся возможности использовать их с 9 утра и до конца дня, сообщает УНИАН.

В частности, в этот период будет невозможно:

  • рассчитываться карточкой через платежный термінал
  • снимать наличные в банкомате
  • перечислять средства на другую карту
  • использовать карту в системе интернет-банкинга My Alfa-Bank и в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.

Кроме того, 21 и 22 августа владельцы карт Альфа-Банка не смогут устанавливать и изменять PIN-код на своих платежных картах. В связи с этим представители банка предлагают своим клиентам совершать необходимые финансовые операции до или после указанных дат.

Читайте: Карта будет заблокирована! Украинцам приходят подозрительные СМС от “банков”

Альфа-Банк проводит временное отключение карт в пределах перевод пластика на обслуживание в своем личном процессинговом центре. До этого банк обслуживался в Украинском процессинговом центре.

Ранее Факты ICTV писали, что теперь интернет-банкинг Приват24 смогут использовать клиенты любых других банков и во всем мире.

Фото: dreamstime.

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