Как в Украине “раздают” квартиры переселенцам и почему в Грузии не так

В Украине идет война… Уже почти 4 года сотни тысяч переселенцев не в своих домах, они переехали и теперь пытаются наладить жизнь в другом месте. С какими трудностями они сталкивались, какую проблему так и не удалось решить, а также про международный опыт – в материале Фактов ICTV.

Как сейчас помню этот день 19 июня 2014 года… Мы с мамой уехали из родного Красного Луча Луганской области, оставили свой уголок, родных и друзей, чтобы выжить…

Куда мы ехали? На сколько покинули родные стены?

Отправлялись к родственникам в Киев, как думали тогда, на пару месяцев.

– Потом все утихнет, я продолжу учиться в университете – и жизнь пойдет как прежде. Но…

Наивные надежды питала не только я. Многие уезжали, захватив с собой только летние вещи, к друзьям, близким. Никто и не думал встречать зиму в чужом городе, а тем более переехать туда насовсем.

Только спустя время люди стали понимать – это надолго. Пугающая мысль все чаще не давала покоя, и наконец, пришло понимание – надо осваиваться, искать жилье и работу.

Эм, вы из Луганска… Простите, квартиру уже сдали.

Тогда и начались трудности. Переселенцам просто не хотели сдавать жилье, на сайтах так и писали “Просим жителей Донецкой и Луганской областей не беспокоить…”.

Почему так происходило? Рискну предположить. Одни хозяева думали – не заплатят, другие, что люди ОТТУДА – народ воровитый. Некоторые же не хотели селить переселенцев по политическим соображениям.

Иногда даже приходилось скрывать свое прошлое, как проказу. А что еще оставалось делать – вечным гостем у родственников не будешь, а жить на улице тоже не вариант.

Правда, были и те, кто нас не чурался и сдавал жилье. Спасибо вам!

Когда жилье забрала война…

И вот уже 5 год мы не дома, живем на съемных квартирах и все чаще задумываемся о будущем. У многих переселенцев жилье разрушено войной, у других – припадает пылью. Продать квартиру на оккупированной территории – дело проблемное, да и невыгодное. Рынок недвижимости просел, цены упали в разы! Отдавать родной уголок за копейки люди не хотят, да и нет смысла – за вырученные деньги даже полкомнаты не купишь.

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Что остается, копить? С таким уровнем арендной платы и постоянно растущими ценами, как раз через лет 100 и будет нужная сумма. Только вот люди так долго не живут. Тогда может, государство ускорит этот процесс?

Что предлагает государство

Государственные программы, конечно, есть и их даже целых три. Но они малоэффективны, так как готовы помочь лишь немногим.

К примеру, за прошлый год Министерство по вопросам временнооккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выделила переселенцам 50 квартирами в Мариуполе.

А нас-то, по официальным данным, 1,5 миллиона!

Вот и получается, что эта помощь просто капля в море. Есть, конечно, еще две программы и одна из них даже показывает некую эффективность. Но о них – в следующем материале.

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Что государство делает не так

Ответ нашла в разговоре с Русланом Калининым. Он сам переселенец, поэтому как никто понимает проблемы, с которыми они сталкиваются. Сейчас возглавляет Всеукраинскую ассоциацию переселенцев и участвует в телевизионном проекте Новые лидеры.

– Министерства просто недейственно работают с донорами, они должны разработать эффективную концепцию, предложить ее государству и активно работать с донорами. Я общаюсь с инвесторами, которые готовы вкладывать деньги в проекты по переселенцам, однако с ними не работают как нужно.

Им не объясняют, как конкретно государство собирается решать проблемы переселенцев, кто будет ответственен за их решение, какие программы будут запущены, сколько нужно на это денег. Нет никакой стратегии, а разумные люди не вкладывают деньги в пустоту.

А как же за рубежом?

Хорошо, причина ясна – система недейственна, надо менять. Но как, на что? Может, опыт других стран поможет понять?

– Когда я привожу в пример Грузию, где проблема внутренне перемещенных лиц эффективно решается, чиновники мне говорят, что там 275 тыс. переселенцев, а у нас 1,5 млн и нам их опыт не подходит. На что я говорю, давайте покажем какую-то динамику и за 4 года обеспечим жильем 30 тыс. переселенцев и уже потом будем говорить, что у нас какой-то особый путь в Украине, – справедливо отмечает Руслан Калинин.

Действительно, вопрос переселенцев в Грузии стоит довольно остро уже более 25 лет.

Изначально переселенцы появились после конфликта в начале 1990-х, вторая волна – это 2008 год. Сейчас их общая численность – 275 тысяч человек.

– Они фактически прошли все то, что сейчас испытываем мы. И чтобы не наступать на теже грабли, разумно перенять их опыт. Я активно изучал их историю и скажу, что цифры говорят сами за себя. Уже 140 тысяч переселенцев обеспечены жильем, а это почти половина, – говорит Руслан Калинин.

Как они этого достигли? Все просто – они работали, меняли, шли на эксперименты. 9 жилищных программ, застой до 2009 года – и наконец, решение найдено.

– В 2009 году там был создан Комитет по решению проблем переселенцев, в который вошли представители правительства, международных общественных организаций. Потом этот комитет трансформировался в министерство временно-оккупированных территорий Грузии. Примерно тогда запустили и единый многофункциональный реестр, провели перерегистрацию. Это помогло не только отойти от очередей, но и узнать реальное количество переселенцев, их потребности и выстроить справедливую очередь на жилье, – говорит Руслан Калинин.

Сейчас он активно продвигает создание такого реестра и в Украине. Руслан уверен – это основа эффективной стратегии.

– До сих пор мы не знаем четкое число переселенцев в стране. Кто-то говорит – миллион, кто-то – два миллиона. По официальным данным, таких, как я – 1,5 млн. Но я уверен, что это цифра вполовину меньше. Есть люди, которые получили справку в 2015-2016 годах, но не остались там жить, уехали назад домой, переехали жить в Россию, Польшу, Беларусь. Они же не сдавали справку обратно, – рассказывает Руслан Калинин.

В Грузии была такая же ситуация: все говорили, что 500 тысяч переселенцев, а заработал реестр – и цифра опустилась до 275 тысяч. Вполовину меньше!

К тому же реестр поможет отслеживать динамику, проводить аналитику – какие вопросы решались за год, как проблемы изменились. И на основе этого писать стратегию на следующий год.

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Пообщавшись с Русланом Калининым, понимаешь – государству есть чему учиться, над чем работать. И возможно через несколько лет именно нашу страну будут ставить в пример и перенимать украинский опыт. А пока все те же стены съемной квартиры, арендная плата и надежда, куда уж без нее…

Ангелина Малиновская