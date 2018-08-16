22 заключенных в Украине россиянина написали просьбу к Путину на обмен

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на данный момент уже получила 22 заявления на имя Президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Об этом говорится на официальном сайте омбудсмена.

Все 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в Администрации Президента Российской Федерации.

Уполномоченный Людмила Денисова отметила, что Украина уже давно инициировала обмен и подала в РФ соответствующие списки.

Читайте: Сенцов не будет просить Путина о помиловании – сестра

До сих пор нет ответа от представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова и Уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, которым еще 5 июля были направлены письма о возможном обмене.

Напомним, Украина готова помиловать осужденных россиян, написавших заявления на имя Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Фото: Людмила Денисова/Facebook