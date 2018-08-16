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22 заключенных в Украине россиянина написали просьбу к Путину на обмен

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на данный момент уже получила 22 заявления на имя Президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Людмила Денисова

Об этом говорится на официальном сайте омбудсмена.

Все 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в Администрации Президента Российской Федерации.

Уполномоченный Людмила Денисова отметила, что Украина уже давно инициировала обмен и подала в РФ соответствующие списки.

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До сих пор нет ответа от представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова и Уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, которым еще 5 июля были направлены письма о возможном обмене.

Напомним, Украина готова помиловать осужденных россиян, написавших заявления на имя Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Фото: Людмила Денисова/Facebook

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