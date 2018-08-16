Больше 30 тысяч в месяц. Где в Украине самые высокие зарплаты

Средняя зарплата к концу года может вырасти до 10 тысяч гривен, прогнозирует премьер Владимир Гройсман. А в минэкономики надеются, что за два года она вырастет почти на треть – до 12 835 гривен. Факты ICTV выяснили, кому в Украине платят высокую зарплату и успевает ли ее рост за инфляцией.

Рост зарплат в следующем году с учетом индекса потребительских цен будет на уровне 6,4%, сообщают в министерстве экономики. То есть, какими бы ни были цифры в расчетах окладов, реально, учитывая изменения цен, в кошельках украинцев средств ощутимо больше не станет.

Где платят больше

Самые высокие зарплаты украинцы получают в авиационной сфере. По данным Украстата, работникам в среднем платят больше 31 тысячи гривен в месяц.

Перспективная и хорошо оплачиваемая в Украине также отрасль программирования. ІТ-работники, работающие на отечественные компании, получают почти столько же – в среднем 30 тысяч гривен. А, если разработчики работают на зарубежных работодателей, зарплаты становятся на порядок выше и измеряются в долларах США.

Особенность сферы информационных технологий заключается в том, что получать высокие зарплаты программисты могут в любой точке мира. Поэтому зарплаты у украинских айтишников в разных городах особо не разнятся, в отличие от остальных профессиональных областей.

Работники финансового и страхового секторов тоже зарабатывают неплохо. В среднем – по 17 с половиной тысяч гривен в месяц.

Аутсайдеры рынка труда

Работники образования и здравоохранения остаются среди наименее оплачиваемых специалистов, несмотря на высокую загруженность и нехватку кадров, которая, учитывая размер зарплат, странной как раз и не выглядит. Госстат назвал обладателей низких зарплат. Это медсестры, врачи, учителя и воспитатели в детских садах.

В зависимости от ранга и выслуги лет, заработок медицинской сестры колеблется от почти 3 тысяч гривен до 12. Средняя зарплата держится на уровне 6 тысяч. Врачи тоже получают очень разные выплаты, в зависимости от нагрузок, специализации и опыта. Средняя месячная зарплата составляет немногим более, чем у медсестер – 7 тысяч гривен.

Учителя получают в среднем 6 с половиной тысяч гривен, а воспитатели – меньше всех – 4 с половиной тысячи. В поддержку специалистов малооплачиваемых профессий стоит отметить, что как в области медицины, так и в сфере образования, происходят масштабные реформы.

Если изменения на практике удастся реализовать так, как это планируют профильные министерства, то работников образования и медицины ждет повышение выплат.

Покупать больше не стали

В государственной службе статистики посчитали, что покупательная способность украинцев не успевает за ростом заработных плат. То есть номинально размер выплат увеличивается, но он все равно не дает возможности работающим людям позволять себе гораздо больше трат, чем раньше.

Поэтому, несмотря на увеличение минималки и рост средней зарплаты, динамика замедляется. Об этом свидетельствует и то, что в прошлом году темпы роста покупательских возможностей украинцев были большими. И это при условии, что в 2017 инфляция превышала нынешнюю.

В среднем вдвое снизился и рост средней зарплаты. По состоянию на июнь средняя выплата по стране составляет 9141 гривну.

Не стоит забывать и о курсе национальной валюты, влияет на цены, а следовательно и на нашу покупательную способность. В 2018 гривна оказалась более слабой, чем в прошлом году, что отразилось на ценах на импортную продукцию.

Экономист Александр Савченко считает, что главный критерий, на который следует обращать внимание в вопросе улучшения благосостояния работающих украинцев, это соотношение инфляции к размеру зарплат.

– Если инфляция в этом году будет 12%, а зарплата вырастет на 15%, то реальная зарплата вырастет всего на 3%. Поэтому темпы экономического роста в этом году будут где-то 3%.

Нацбанк, в свою очередь, прогнозирует, что инфляция в Украине до конца года составит примерно 9%. Поэтому, получается, что четырехзначные цифры средних выплат, о которых говорит правительство, вовсе не гарантируют улучшения благосостояния населения. Значительно больше на него влияют ценники в магазинах и размеры платежек.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк