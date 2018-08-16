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Молнии и град: ночной ливень в Киеве затопил столичные улицы

Около 3.00 16 августа на Киев обрушился сильный ливень, который сопровождался молниями и градом.

Из-за внезапно разбушевавшейся стихии многие киевляне проснулись и начали выкладывать видео непогоды.

Сильный ветер и град был в окна. Также сверкали молнии.

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Тем, кому не повезло оказаться не дома в это время показали, как улицы буквально ушли под воду.

Крещатик был сильно подтоплен из-за стоков, которые не справились с таким количеством воды.

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Молнии и град: ночной ливень в Киеве затопил столичные улицы / 3 фотографии

Утром затопленными оказались подземные переходы и центральные улицы – Андреевский спуск, Сагайдайдачного, Юрковская и другие.




Ранее Факты ICTV писали, что в течение недели в Украине ожидается преимущественно сухая и жаркая погода. Только на запад и север со среды вернутся дожди.

Фото, видео: Информатор, YouTube.

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