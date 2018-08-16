Грязные политические игрища – Гройсман о блокировании выборов в ОТГ

Премьер Владимир Гройсман возмутился тем, что Центральная избирательная комиссия на заседании 16 августа не смогла принять решение относительно назначения выборов во вновь созданных объединенных территориальных общинах на октябрь.

– Уважая независимость ЦИК, считаю, что за попыткой остановить децентрализацию стоят грязные политические игрища. Всем, кто хочет остановить децентрализацию, еще раз подчеркиваю – не получится!!! – написал он в Facebook.

Гройсман пообещал делать все для того, чтобы добиться честных решений.

Так, на заседании 16 августа ЦИК внесла изменения в Порядок назначения первых выборов в ОТГ, расширив временные возможности их назначения. ЦИК, как и раньше, сможет назначать выборы не позднее чем за семьдесят дней до дня таких выборов, как правило, на последнее воскресенье апреля, последнее воскресенье октября, любое воскресенье декабря, кроме последней.

Изменениями ЦИК разрешила себе в качестве исключение назначать первые местные выборы на другую дату.

На заседании 9 августа Центризбирком принял постановление, которым фактически приостановил рассмотрение вопроса назначения первых и дополнительных местных выборов в объединенных территориальных общинах.

Читайте: Мы не будем мириться с этим – Гройсман о “цензуре” в фильме о Стусе

В своем решении ЦИК обращается к Комитету Верховной Рады по правовой политике и правосудию с просьбой предоставить разъяснения относительно законодательного регулирования организации и порядка проведения референдумов в Украине, а также возможности назначения первых и дополнительных местных выборов в ОТГ без проведения местного референдума.

Назначение выборов – завершающий этап формирования общин.

Напомним, Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательства России в выборы президента Украины в 2019 году.

Фото: пресс-служба Кибмина