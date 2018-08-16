Дороже Кипра и Турции! Как в Одессе наживаются на туристах и где отдохнуть дешевле

Лето подходит к концу, а вы еще не были в отпуске? Не огорчайтесь – время есть! Впереди длинные выходные, да и бархатный сезон никто не отменял. Осталось подсчитать накопления и выбрать направление.

Одесса умеет “веселить” … ценами

Считаете, что Турция, Египт, а тем более Кипр и Барселона вам не по карману?

Если так, то вы уже спрашиваете Google об отдыхе в Одессе. Вам высвечиваются десятки вариантов с кричащими названиями “самые низкие цены на жилье в Одессе”, вы верите, открываете и видите следующее:

Карта отелей Одессы с ценами за сутки.

Не хостел.

Цены стартуют от 800 грн и достигают заоблачных 17 тысяч грн за сутки!

При этом за 800 гривен вам предложат маленькую комнатку далеко от моря, без ремонта и кондиционера. Что-то вроде этого:

Комната в одном из отелей за 800 грн.

Можно, конечно, найти дешевле и даже не хостел. Но за 500 гривен вы получите номер-каюту без окон и туалетом возле головы.

У меня бы точно в этих 2-х кв. метрах развилась клаустрофобия. А у вас?

Почему так дорого?

Этот вопрос задала исполнительному директору Украинской Ассоциации туристических агентств Павлу Григорашу:

– Одесса сейчас очень популярна, в том числе за счет перетягивания туристов, привыкших отдыхать в Крыму. Отсюда и рост цен. К тому же на стоимость сильно влияет конкуренция, а в Одессе качественных объектов размещения пока просто недостаточно.

Отпуск за рубежом – цены

Вот и получается, что отдых в Турции, Египте, Черногории куда более выгодный, чем в Одессе.

Цены на 20-е числа августа.

Для сравнения. В Одессе неделя в пятизвездочном отеле с комфортными условиями обойдется семье с ребенком в 53 тысячи гривен! И это без питания. В Турции на порядок дешевле.

– Там на эти же даты доступны варианты 5* от 33 тыс. гривен. И это с их знаменитой системой “все включено”, перелетом, трансфером и страховкой. В Египте и того дешевле – от 31 тысяч, – рассказывает эксперт.

Да и “горящие” туры никто не отменял. С ними и в 20 тысяч гривен можно вписаться. И это за хороший вариант размещения.

Включены только завтраки.

В Черногории тоже дешевле. Вилла 3 звезды на семью выйдет около тысячи евро за неделю – 31 тысяча гривен, в Албании 3* тоже примерно те же деньги.

– Греция и Испания сейчас существенно дороже, так как август – пик сезона. Тем не менее, можно “поймать” интересные предложения, если не привязан к четким датам и готов вылетать сегодня-завтра, – отмечает Павел Григораш.

Апартаменты за 600 гривен!

И даже на Кипре можно провести отпуск бюджетно.

Моя коллега Марго умудрилась отдохнуть за 12 тысяч гривен. При этом жилье на 5 дней вышло 3000 грн, а это всего-то 600 гривен в день.

И это не номер-каюта без окон и с туалетом под носом, как в Одессе, а просторные апартаменты со всеми удобствами.

Номер, в котором жила Марго.

– Бронировала жилье на сайте booking.com, ждала, пока будет самый выгодный вариант. К примеру, мои друзья в эти же дни жили в отели 3 звезды. Они за 7 дней заплатили 23 тысячи за одного. Правда, там был включен завтрак и ужин, – рассказывает Марго.

Она также советует заниматься организацией отдыха самостоятельно, а не через турагентство – так дешевле. Но будете готовы потратить немало времени и нервов – для новичков это дело нелегкое.

– Что касается еды, то есть отличное приложение TripAdvisor: там я выбрала раздел Кипр-Еда-Вкусно недорого и нашла отличное место, где покушала за 10 евро (300 грн). А наедалась на целый день, еще и порцию забрала с собой. А вот покупать продукты в магазине – дорого. Чек обходился в среднем 800 грн, а из еды только – хлеб, молоко и еще пару продуктов, – советует Марго.

Каучсерфинг

А иногда жилье вообще обходится бесплатно. И это не палатка, как подумали многие.

Существует международная система гостеприимства каучсерфинг. С ее помощью вы можете найти бесплатное жилье практически в любой стране. Нужно только зарегистрироваться на сайте Couchsurfing.

Считаете небезопасным?

Вполне нормальное опасение – чужая страна, незнакомые люди, да еще и бесплатно. А как мы привыкли слышать, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Отзывы объективны – их нельзя удалить или изменить.

Но все не так страшно, если соблюдать несколько правил. Во-первых, при поиске жилья обращайте внимание на отзывы его гостей. Если есть хоть несколько отзывов и они положительные, то можете спокойно доверять человеку. Также проследите за активностью человека в Facebook и других соцсетях.

Во-вторых, обязательно посмотрите фотографии жилья хоста, чтобы знать, какой быт вас ожидает. Тщательно прочитайте всю информацию о человеке, у которого хотите остановиться. Так вы узнаете об общих интересах, привычках и предпочтениях. И не бойтесь!

– Нам парень оставил ключи от своей второй квартирке и мы жили с подругой в небольшом городке недалеко от Барселоны. Там были только испанцы и никаких туристов – красота и спокойствие. Классная параллель с живой Барселоной, – делится своими впечатлениями от каучсерфинга моя знакомая Лера.

Квартира под Барселоной, где жила Лера.

В горячей Барселоне она пробыла три дня и привезла оттуда море впечатлений:

– В Барселону нужно ехать минимум на 3 дня, чтобы посмотреть как можно больше, и то все не посмотрите. Кафешки, море, жара, узкие улочки, высокие дома и невероятная архитектура.

Брала билеты за 1,5 месяца.

При этом Лера советует брать билеты заранее и ехать не прямым рейсом – так дешевле. Сначала 11 часов из Киева до Катовице на автобусе. Билет от 630 грн. Потом на лоукостере за €25. И вот за 2 часа вы уже в Барселоне!

А оттуда вы можете полететь в Париж. Всего лишь за час вы долетите до столицы романтики. Билет 35 евро.

Номер на двоих в бюджетном хостеле за двое суток обойдется в 40 евро – 1200 гривен.

– Конечно, Париж – город дорогой, но впечатлений от красоты вам точно хватит на целый год, – говорит Лера.

О ценах, альтернативы отдыха мы поговорили и остается сделать только одно – вывод. А он один – если вам не хватает денег на Одессу, езжайте в Турцию, Египет, Черногорию или Албанию.

Будем надеяться, что в следующем году Одесса встретит туристов более приветливыми ценами!

Ангелина Малиновская