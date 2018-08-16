Евробляхи и подготовка к выборам. 5 задач Рады на осень

Пока депутаты отдыхают, мы решили узнать, какие законопроекты имеют шансы быть принятыми в этом году. Исходя из того, что в 2019-м нас ждут выборы, следующая сессия обещает быть насыщенно. Факты ICTV проанализировали, как может изменить жизнь украинцев Верховная Рада уже совсем скоро.

Верховная Рада начнет работу в режиме сессионных заседаний 4 сентября. Девятая сессия проведет 9 пленарных недель, 6 недель заседаний комитетов и еще 5 недель депутаты будут работать с избирателями. Продлится сессия до конца января 2019 года.

В ожидании выборов

Кажется, все действия народных депутатов за несколько месяцев до президентских, а затем и парламентских выборов, будут направлены на подготовку к гонке. Председатель ВР Андрей Парубий анонсировал голосования за документы, которые так и не были приняты во время прошлой сессии.

– Одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс.

Последний, по прогнозам Парубия, вряд ли будет проголосован без проблем. Речь идет о проекте Избирательного кодекса №3112-1, который депутаты приняли в первом чтении. Он предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми списками. Таким образом, украинцы смогут избежать котов в мешках и будут выбирать не только партии, но и знать, какие политики туда входят.

Еще один сопутствующий вопрос – переизбрание состава ЦИК. Выглядит абсурдно, но до сих пор в комиссию входят коммунисты, регионалы и представители других уже несуществующих политических сил, ведь последний раз состав утверждали еще в 2007 году.

Перед тем, как идти на каникулы, депутаты не проголосовали за состав ЦИК. Официальная версия – предложенных президентом кандидатов не согласовали из-за отсутствия представителей всех партий (в списке не было участника от Оппозиционного блока).

Так или иначе, времени для голосования остается мало, учитывая, что новый состав должен был начать подготовку к выборам уже в августе.

Силовой блок

В июне Рада проголосовала за закон о национальной безопасности и обороне №8068. Важный документ утверждает интеграцию Украины в европейское правовое поле, пространство безопасности, и провозглашает курс на получение членства в ЕС и НАТО.

Чтобы документ заработал полноценно, ВР нужно принять еще ряд профильных законов. Среди них проекты об СБУ, разведке и создание комитета в Раде по вопросам разведки. Некоторые положения в части полномочий силовых органов уже вызвали дискуссию в парламенте.

Например, Анна Гопко из Самопомочи предлагает освободить СБУ от функции борьбы с коррупцией. Поэтому ожидать быстрого голосования за данный пакет не следует.

Долго и в муках создается Государственное бюро расследований. Орган официально существует уже более года и даже имеет своего руководителя. Но до сих пор находится в стадии формирования и никак не начнет работу.

Не последнюю роль в этом сыграли и политики. Еще во время 8 сессии депутаты должны были проголосовать за изменения в закон о госбюро. Новый орган, который должен расследовать все, кроме коррупционных, дела топ-чиновников, требует узаконивания норм набора кадров.

Поэтому уже этой осенью нардепы должны поддержать поправки о наборе оперативных работников, которые будут заниматься расследованиями преступлений должностных лиц высокого ранга. Учитывая, что едва ли не у каждого депутата найдется пара друзей-судей или других госслужащих, которые будут против закона, вряд ли документ примут быстро.

Особый Донбасс

Не исключено, что одним из дискуссионных вопросов следующей сессии станет судьба Донбасса. А точнее возможность продления еще на год закона об особом статусе региона. Документ был принят в рамках Минских соглашений в 2014 году и предусматривает введение на 3 года особых условий действия органов государственного самоуправления на части территорий Луганской и Донецкой областей.

Срок действия закона истекает как раз осенью. Продлить документ уже успело попросить представительство ОБСЕ в трехсторонней контактной группе. По его мнению, это поможет привлечь к решению конфликта на Востоке силы ООН и усилит позиции Украины на международной арене.

Однако в Раде к такому развитию событий относятся неоднозначно. Представитель Народного Фронта Юрий Береза ​​прогнозирует, что в случае необходимости Рада продолжит особый статус Донбасса:

– Если закон будет необходим Украине, мы его примем. Но это все зависит от ситуации, которая будет на международном, европейском и украинском политических полях. Важно также то, что будет происходить на Донбассе.

В то же время представитель БПП в комитете по вопросам нацбезопасности Иван Винник считает, что сейчас позиции действующего закона нивелирует принятый в начале года документ о реинтеграции Донбасса. Таким образом, закон об особом статусе территории продолжать нет смысла.

Неприкосновенность и регламент

Имеют шансы быть принятыми несколько законопроектов, которые наделали немало шума в Верховной Раде на прошлой сессии, но так и не были проголосованы. Речь идет о двух документах относительно снятия депутатской неприкосновенности. Президентская версия закона предусматривает отмену иммунитета с 2020 года. А депутатская распространяется на нардепов уже этого созыва.

Конституционный суд одобрил оба варианта законопроектов. И теперь дело за депутатами. Накануне выборов есть все шансы успеха у первого проекта закона. Ведь таким образом политики смогут перед выборами похвастаться имиджевым решением и в то же время уберегут себя от возможной уголовной ответственности.

А еще депутаты планируют уменьшить количество комитетов Рады и даже ввести уголовную ответственность за кнопкодавство.

Но пойдет ли дело дальше планов, сказать сложно, зная, как любят нардепы выручать коллег во время голосований.

Евробляхи и безопасность в интернете

Скандальный законопроект о кибербезопасности, зарегистрированный в Раде, депутаты отправили на доработку. Проект, позволяющий блокировать сайты без решения суда и отслеживать все действия в сети интернет-пользователей, под давлением СМИ политики не поддержали. Но авторы его так и не сняли и отправили на доработку.

Громкие акции водителей автомобилей на еврономерах, похоже, принесли свои плоды. Этой осенью депутаты собираются проголосовать за два закона ( изменения в Налоговом кодексе и изменения в Таможенном кодексе) о легализации такого транспорта. Однако остается открытым вопрос условий, на которых произойдет это узаконивание. Ведь евробляхеры выступают за снижение таможенной ставки на автомобили и исключение из формулы стоимости растаможки сведений о возрасте транспорта.

Перспективы работы

Если судить об эффективности работы Рады по событиям предыдущей сессии, то на плодотворные голосования рассчитывать не приходится. Так называемое оппозиционное крыло ВР бойкотировало ряд голосований. То трибуны заблокируют, то мандаты сложить призовут.

Пока что коалиция перекрывала нехватку голосов, но никто не дает гарантий, что так будет и осенью. Политологи считают вполне возможным продолжение сценария провокации досрочных выборов.

– Может быть попытка через улицу вынудить провести досрочные выборы. Шанс на перевыборы есть и осень точно будет горячей, – сообщил Владимир Фесенко в комментарии ВВС Украина.

Однако, распустить Раду досрочно может только президент, который неоднократно говорил, что выступает против такого варианта развития событий.

Поэтому в сухом остатке имеем с одной стороны шансы на принятие законов, которые найдут поддержку у общества и принесут дополнительные бонусы на будущих выборах политикам. А с другой – перспективу вообще остаться еще минимум на полгода без новых законов, если Рада все же прекратит работу раньше времени.

Фото: УНИАН, dreamstime

Яна Семенюк