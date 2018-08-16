Кем работать в Украине, чтобы много зарабатывать

Самые высокие официальные зарплаты в Украине, по результатам первого полугодия, получали работники авиационного транспорта.

По состоянию на июнь 2018 года самые высокие официальные зарплаты в Украине получали работники авиационного транспорта – 34 334 грн (375,6% от среднего уровня по стране), сообщает Минсоцполитики.

Наименьшие доходы в этот период были у работников, занятых почтовой и курьерской деятельностью – 5180 грн (56,7% от среднего уровня по стране).

При этом коэффициент соотношения между самым высоким и самым низким уровнями заработной платы по видам экономической деятельности в июне 2018 составлял 6,6.

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Самые низкие зарплаты в июне получали жители Черниговской области – 7 341 грн (80,3% от среднего уровня).

Самые высокие доходы зафиксированы у жителей Киева – 13 553 грн (148,3%), а также подконтрольной Украине части Донецкой области – 9774 грн (106,9%).

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Кстати, по итогам 2018 года размер средней заработной платы в Украине может вырасти до 10 тысяч гривен.

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