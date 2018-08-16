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Море – бульон из фекалий: туристы везут из Крыма инфекционные болезни

В аннексированном Россией Крыму море превратилось в “фекальный бульон “, из-за чего отдыхающие жалуются на разные инфекционные заболевания.

– Суть в том, что пропаганда из каждого утюга нам кричит “Крым наш”, зазывает россиян на отдых, но о том, что устаревшие канализационные сети не в состоянии справиться с отходами даже местного населения, не то что миллионов “понаехавших” туристов, никто не говорит! Все отходы, так или иначе, стекают в море. По идее, труба выведена далеко и как бы ожидается, что фекалии растворятся в море. Однако любой сильный ливень приводит к тому, что потоки воды устремляются с гор на берег, по дороге прихватывая содержимое помоек, выгребных ям и переполненных септиков. В таких случаях все попадает прямо на пляжи, – рассказывает хирург, координатор проекта помощи сиротам Герман Пятов, передает МК.ru.

Пятов отметил, что сам заразился конъюнктивитом из-за попадания воды в глаза.

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Он добавил, что 80% отходов подвергаются только механической очистке. К этому присоединяется факт того, что сотни тысяч нелегальных и полулегальных построек без всякой очистки сливают канализационные стоки в реки, ливневую канализацию или напрямую в море.

Если море прогрелось, то вода в нем фактически превращается в “фекальный бульон”, кишащий бактериями и вирусами, в том числе и патогенными, – добавил хирург.

Ранее Факты ICTV писали, что Генбанк, входящий в группу банка Россия, прекратил обслуживание карт платежных систем Visa и MasterCard в оккупированному Крыму с 14 августа.

Фото: dreamstime.

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