МВФ не поможет: эксперты дали прогноз курса доллара

Почему растет доллар и каким будет курс “зеленого” на 2018 год – эксперты сделали анализ ситуации на валютном рынке.

Курс доллара уже выше 28 гривен. Несмотря на оптимизм тех, кто был уверен, что продажи доллара на бирже вырастут и ситуация стабилизируется, его курс продолжает расти по отношению к гривне.

Как сообщают Вести, эксперты уверены, что к такому результату привел ряд стратегических ошибок Нацбанка, а еще больше ситуацию раскачали спекулянты. Однако для паники причин нет.

Курс, заложенный в прогнозах на 2018 год, равен 30, а значит, развитие событий на валютном рынке все еще в пределах допустимого.

– Среднегодовой курс доллара на 2018 год в нашем прогнозе был равен 30. То, что мы наблюдаем сейчас, находится в рамках этого прогноза. Ничего экстраординарного на валютном рынке не происходит. Это сезонные колебания. Осень у нас начинается классической выплатой по внешним долгам.

Объем инвестиций в украинскую экономику – компенсатор незначительный. Мы до сих пор не получили гранта МВФ, и пока не пройдем переговоры с фондом, нам будет сложно привлечь внешние заимствования и частично перекрыть выплаты на этот год, – говорит экономист украинского института будущего Анатолий Амелин.

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В это же время, экономист Александр Охрименко ожидает умеренной девальвации национальной валюты и уверен, что виной тому – действия регулятора.

– Нацбанк совершил ряд ошибок. Они потеряли время, этот пожар надо было погасить еще в июле. Сейчас мы ждем девальвацию. Я далек от мысли, что доллар будут продавать по 30, но уже сейчас мы получаем новый ориентир в 28 гривен, – говорит Охрименко.

При этом эксперты отмечают, что даже новый транш МВФ к падению курса доллара не приведет, ведь прямой корреляции между курсом и кредитными заимствованиями нет.

Напомним, Факты ICTV разобрались вместе с аналитиками, какой будет экономика Украины в ближайшие 2-3 года, как изменится курс доллара и нужен ли нам транш от МВФ.