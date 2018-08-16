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На боеспособность ВСУ необходимо 112 млрд грн, дают только 82 – Муженко

В 2019 году на поддержания ВСУ в боеспособном состоянии необходимо не менее 112 млрд грн.

Об этом в интервью BBC News Україна заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

– Мы посчитали, что это должна быть сумма примерно 112 млрд грн. Это минимальная потребность для армии. А нам пока предлагают 82 млрд грн. И это явно недостаточно для того, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании способности, – подчеркнул он.

Муженко сказал, что отток военных кадров происходит, в том числе из-за проблем материального характера, а это может иметь серьезные последствия для боеготовности армии.

– Наши исследования показывают, что базовым денежным обеспечением для военнослужащего должны быть 15 тыс. У нас сейчас 7 тыс., эта цифра должна вырасти минимум вдвое. Тогда это будет достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают, – рассказал начальник Генштаба.

Однако, по его словам, на передовую эта ситуация не влияет, ведь там значительно выше денежные выплаты.

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Напомним, с 1 января размер пенсий военнослужащих повысился в среднем на 1500 гривен.

Фото: Міноборони України

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