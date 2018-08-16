Неофициальные поставщики онлайн-игр обналичили десятки миллионов – НБУ

НБУ предостерегает от сотрудничества с неофициальным поставщиками онлайн-игр, лотерей и онлайн-сервисов.

Национальный банк Украины обратился к банкам и небанковским финансовым учреждениям с целью предупредить о рискованных финансовых операциях. Среди них – прием платежей за компьютерные игры, лотереи, онлайн-игры и онлайн-сервисы, передает Наш Киев.

Ссылаясь на закон Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, НБУ предостерегает от сотрудничества с неофициальными поставщиками этих услуг, на счетах которых накапливались десятки миллионов гривен.

Эти средства в итоге распределялись на счета физических и юридических лиц, а также на приобретение титульных знаков Webmoney. Таким образом деньги “размазывались” в цепочках финансовых операций, которые, по утверждению НБУ, имеют признаки фиктивности. В этом случае банки не выполняли анализ финансовых операций поставщиков услуг и их соответствие указанной деятельности.

Комитет экспертов Рады Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма называет высокий оборот наличных и фиктивное предпринимательство основными угрозами для финансовой системы и экономической безопасности Украины. НБУ обращает внимание на необходимость идентификации и верификации поставщиков услуг, тщательное изучение клиента и анализ его финансового состояния и деятельности. Кроме того, сотрудничество с непроверенными клиентами нарушает авторские права разработчиков онлайн-игр и сервисов.

По мнению экспертов, подобный запрос Нацбанка – плановая инициатива регулятора, направленная на структурирование транзакционного бизнеса в Украине, его максимальную формализацию и приведения в соответствие с нормами ЕС. Например, рост позиции Украины в международном рейтинге Doing Business напрямую связывают с жесткой монетарной политикой НБУ, благодаря которой удалось стабилизировать курс национальной валюты и облегчить процедуру взаиморасчетов с иностранными контрагентами.









Неофициальные поставщики онлайн-игр обналичили десятки миллионов – НБУ / 5 фотографий

При возникновении сомнений в правдивости информации, предоставленной поставщиком услуг Нацбанк рекомендует проводить углубленную проверку согласно украинскому законодательству.

Единственной платежной системой в Украине, которая профильно занимается онлайн-играми, является внутригосударственная платежная система ЛЭО, зарегистрированная ФК Леогейминг Пей в январе 2017 года. Сейчас в составе ВНПС ЛЭО уже 13 участников, среди которых крупнейшие небанковские финансовые учреждения страны, операторы услуг платежной структуры, а также украинский банк SkyBank. Расчетными же банками для ФК Леогейминг Пей являются:

1. Укргазбанк – основан в 1993 году государственный банк, обладающий технической возможностью эмиссии электронных денег.

2. Конкорд банк – украинский коммерческий банк с 12-летней историей и широкими возможностями для екварийнга.

ФК Леогейминг Пей (LeoGaming) – международная процессинговая компания со штаб-квартирой в Киеве, отвечающий за прием платежей в пользу различных онлайн-игр и создает платежные решения для бизнеса.

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Среди партнеров LeoGaming – ведущие мировые издатели и разработчики онлайн-игр, платежные системы (Wargaming, MasterCard, Xsolla и т.д.), компания обладает собственным процессинговым центром и командой разработки. Среди созданных платежных решений: приложение для безналичной оплаты парковки Parking UA, чат боты для украинских банков (чат-бот фестиваля Atlas Weekend совместно со Сбербанком), разработка платежного чат-бота LeoBot, признанного вторым лучшим сервисом p2p-переводов по версии PaySpace Magazine, и много другого.

В феврале 2018 году компания LeoGaming попала в список самых fintech-компаний Украины по версии UNIT City и USAID.