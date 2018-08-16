Новые ограничения в сообщении с РФ – Украина подписала исторический документ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал исторический документ, анонсировав новые ограничения в сообщении с Россией.

Новые ограничения в сообщении с Россией анонсирует министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

– Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена, – написал он в Facebook.

По словам министра, анонсированные ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения с РФ, о чем говорилось ранее.

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Ранее стало известно, что Украина проводит переговоры о введении санкций против Черноморских портов РФ в связи с блокадой Азовского моря.

Фото: Укрзализныця