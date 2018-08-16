Осторожно! На Киев надвигается новая гроза

Киевская власть напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра.

В столице 16 августа ожидается дождь. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, пишет пресс-служба КГГА.

В городе переменная облачность, утром и днем ​​местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура днем ​​26-28°.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, около 3.00 16 августа на Киев обрушился сильный ливень, который сопровождался молниями и градом.