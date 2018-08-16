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Обвинение просит для Януковича 15 лет лишения свободы

В Оболонском райсуде Киева по делу об госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича прокуроры завершили выступление на судебных дебатах.

Віктор Янукович

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Во время выступления на судебных дебатах прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что в это время адвокаты постоянно перебивали прокуроров и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.

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Напомним, сегодняшнее заседание суда по делу Януковича началось со скандала, устроенного его адвокатами.

Напомним, Януковича обвиняют по трем статьям: государственная измена, пособничество в ведении агрессивной войны, а также пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия.

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