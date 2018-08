Онлайн-пиратство: как банки защищают интелектуальную собственность

Каждое уважающее себя современное финансовое учреждение пытается защитить право собственности своих клиентов от атак пиратства. Факты ICTV расскажут о том, как интернет стал помощником не только для владельцев счетов, но и для охотников за чужим контентом.

В 2016 году два латвийских банка перечисляли деньги пиратскому торрент-трекеру Kickass Torrents (КАТ). Это выяснилось уже после ареста его создателя Артема Ваулина. Банки выявили через подставное лицо: агент дал KAT запрос о размещении рекламы на сайте.

– Завязалась переписка, была названа цена — 300 долларов в день, и счет для перечисления денег в латвийском Reģionālā investīciju banka.

Американцы перечислили полторы тысячи долларов якобы за рекламу, и им подтвердили, что деньги получены.

В 2017 году ассоциация латвийских банков выпустила саморегулирующий документ, направленный на отбеливание всей отрасли. Тогда же Центр по исследованию коррупции и организованной преступности заявил, что усилия по борьбе с отмыванием денег в банковской сфере Латвии слишком медленные.

В 2018 году прошла первая встреча новой Группы сотрудничества латвийских банков, созданная, чтобы восстановить разрушенную репутацию банковского сектора Латвии.

Деньги оставляют след

В 2014 году Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), Europol и Eurojust провели конференцию, посвященную онлайн-пиратству. Одним из ключевых тезисов на ней стало то, что преступления в области интеллектуальной собственности относятся к правонарушениям, которые оставляют денежный след. Пиратство — это бизнес, и зачастую, совсем не малый. Одна из наиболее эффективных стратегий борьбы с ним — перекрывание финансовых потоков. Этот подход назвали Иди за деньгами.

Поэтому компании-контрагенты, вовлеченные в экосистему пиратства, играют решающую роль в борьбе с ним. Это озвучено в отчетах 2016 U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator Annual Report On Intellectual Property Enforcement и Copyright enforcement online: policies and mechanisms. Пилотные программы задействования в борьбу с онлайн-пиратами операторов платежей уже запущены в Великобритании, Испании и Италии.

Операторы платежей — банки и платёжные системы — сотрудничают с правительствами и правообладателями, противодействуя пиратству: блокируют онлайн-платежи за товар, нарушающий права интеллектуальной собственности.

Есть и интересные находки: Королевская канадская конная полиция и местные канадские банки договорились о механизме возврата прошлых платежей. Полиция принимает жалобу от компаний и населения о платежах мошенникам, проверяет ее, а затем вместе с банком снимает со счета мошенника все поступившие ему средства за определенное, довольно длительное, время.

Все дело в репутации?

В регуляторных и банковских политиках нарушение права интеллектуальной собственности относится к отмыванию денег.

Одна из самых больших угроз, которую участие в отмывании денег представляет для банков — это возможные скандалы с проверками и последующая потеря доверия к банку. После финансового кризиса 2008 года многие мировые финучреждения подверглись контролю. Если выяснялось, что банк знал, что деятельность его клиента была связана с отмыванием денег, риски для него выходили за рамки юридических проблем.

Доверие, репутация — этот нематериальный актив для банков, который напрямую связан с их экономическим благополучием.

Корпоративная политика банка Blom Bank France SA Paris гласит:

Одним из важных методов устранения репутационного риска является ведение бизнеса с приемлемыми клиентами, а также политика и процедуры для предотвращения преступной деятельности. Политика борьбы с отмыванием денег подразумевает, что каждому клиенту уделяется должное внимание, чтобы определить его репутацию и понять, хочет ли банк вести бизнес с данным клиентом.

В политике Piraeus Bank AD Beograd есть программа Знай своего Клиента. Она помогает предотвратить участие банка в отмывании денег. Банк делит всех своих клиентов на 4 категории, от низкой до очень высокой степени риска.

По данным Международной коалиции по борьбе с мошенничеством (IACC), в мире около 200 банков, которые пользуются подобными классификациями.

Банки не хотят возиться с запросами на возврат денег

Представим себе абонента ТВ-услуги, который оплатил ее карточкой через интернет. Если провайдер при этом нарушает права интеллектуальной собственности, правообладатель может остановить его работу, подав заявление в полицию. И покупатель, уже оплативший услугу, оказывается без телевидения. Скорей всего, он захочет вернуть свои деньги. А у провайдеров платного телевидения чаще всего есть юридические лица и счета в банках, они открыто собирают плату за свою услугу.

На сайтах, защищающих права потребителей, среди прочего, дается совет: посмотрите, какова политика вашего банка в отношении мошенников? Какую защиту они предлагают? Будут ли они возмещать деньги за мошеннические транзакции?

И многие банки так и делают. Они реагируют на обращения клиентов о том, что ими были перечислены средства за товары, но сами товары так и не были получены. Помогают вернуть деньги, если окажется, что получатель — мошенник.

Банк ГЛОБУС сообщил нам, что у него есть отдел по борьбе с мошенниками, как интегрированная часть службы безопасности.

Банк Восток сказал, что в его структуре есть подразделение по противодействию мошенничеству. Его основная задача — противодействие попыткам внешнего и внутреннего мошенничества, направленного на завладение денежными средствами или другими материальными, коммерческими и интеллектуальными ценностями банка или его клиентов.

В Комитете электронных платежей European Business Association уточняют, что в структуре банков есть подразделения, которые отвечают за выявление тех или иных мошеннических операций.

Например, это могут быть мошенники, пытающиеся оформить кредит по поддельным документам, могут быть попытки проведения несанкционированных операций по платежным картам, а также другие виды рисков. За определенное направление могут отвечать разные подразделения, методы работы и специфика также отличаются.

В постановлении правления НБУ №417 об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга идет речь о том, что банк может приостановить осуществление финансовых операций, если они содержат признаки совершения преступления, определенного Уголовным кодексом Украины. Подозрения проверяются Госслужбой финмониторинга. Она в итоге принимает решение о том, продлить блокировку счета или возобновить его работу.

Статья 1074 Гражданского кодекса Украины позволяет блокировать банковский счет для остановки финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Так что борьба с пиратством выгодна банкам еще и потому, что они защищают и экономят свои ресурсы на разбирательства.

Роль платежных систем

VISA и MasterCard декларируют свою политику безопасности в интернете давно. Чтобы защитить держателей своих карт от злоупотреблений, VISA Europe заявляет своим 3700 банкам-партнерам, что все транзакции с ними должны быть законными. На официальном сайте MasterCard есть раздел Антипиратская политика. На официальном сайте VISA есть раздел Интеллектуальная собственность, где описываются действия платежной системы в случае обнаружения оплат за контент, нарушающий права интеллектуальной собственности.

Комментирует менеджер инновационных проектов по платежным картам Управления риск-менеджмента Банка Кредит Днепр Татьяна Кирьянова:

Согласно требованиям международных платежных систем VISA и Masterсard, банки обязаны проводить проверку контента сайта торговца, который обратился в банк для подключения к услуге интернет-эквайринга. За предоставление возможности торговцам (провайдерам) принимать оплату за несанкционированный просмотр/распространение контента правообладателей, защищенного правом интеллектуальной собственности, с использованием платежных карт международных платежных систем к банку могут быть применены штрафы. Поэтому на текущий момент – в условиях стремительного роста электронной коммерции – финучреждения заинтересованы в том, чтобы наладить отношения с медиагруппами в части выявления торговцев (провайдеров), распространяющих видеоконтент несанкционированно.

Правообладатели уже начали точечно обращаться к платежным системам и банкам с целью блокировки платежей пиратам, и этот процесс в любом случае будет масштабироваться, считает руководитель украинской антипиратской инициативы Чистое небо Катерина Федорова.

Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента телегруппы StarLightMedia:

– Мы собираем все данные для передачи VISA. Платежная система проводит свою проверку и подтверждает, есть ли правонарушение. Далее происходит блокировка сервиса в системе, они отключают эквайера, через которого подключен продавец, и он больше не может принимать платежи. MasterCard действует так же. В банках нам подтвердили, что после проверки платежные системы обращаются в банк и могут выставить штраф, причем достаточно большой. А дальше банк может перевыставить его эквайеру, а тот уже самому сервису.

Мнение украинских банков

Мы спросили украинские банки, готовы ли они включиться в борьбу с онлайн-пиратами совместно с правообладателями.

Банк Восток признал, что совершенствование защиты прав интеллектуальной собственности и борьбы с пиратством является важным аспектом успешного развития информационного пространства в государстве в целом, банковских и платежных систем.

Банк ГЛОБУС сообщил о своей готовности к сотрудничеству с правообладателями и назвал полезным создание общей рабочей группы для выработки механизмов.

Кредит Днепр говорит, что в Украине банки при зачислении средств на счета клиентов в случае возникновения подозрений об источнике происхождения зачисляемых денег должны относить подобные операции, подпадающие под нормы закона о предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, и, соответственно, блокировать расходные операции по счету клиента, а подавать информацию об этих операциях и их участниках в специально уполномоченный орган.

Доказать, что контент, размещенный на видеоресурсе, является пиратским и определить легальность доходов, в том числе и от продажи продуктов, защищенных правом интеллектуальной собственности можно в том случае, если у правообладателей есть претензии на предмет пиратского контента сайта, о них было заявлено в суде и последним было вынесено соответствующее решение, в том числе и о блокировке счета клиента. Банки в данном случае выполняют решение суда и взаимодействуют с судом в части предоставления подтверждающей информации.

ОТП Банк в комментарии сказал, что соблюдение лицензионных политик банка регламентируется соответствующими процедурами, и выполняется в рамках требований стандарта ДСТУISO 27001. На сайте банка всегда доступна Публичная политика соответствии правам интеллектуальной собственности ОТП Банка.

Комитет электронных платежей European Business Association прокомментировал:

– Сотрудничество с правообладателями в борьбе с нарушителями права интеллектуальной собственности возможно. Необходимо понимание зон ответственности, действий, которых ждут от участников, возможных последствий. Объединение банков и правообладателей в этом приветствуем.

Взгляд правообладателя

Пират может сменить банк и даже платежную систему. Но тут может помочь коалиция банков. Когда социально ответственные бизнесы объединятся, это сильно усложнит жизнь нелегальному бизнесу.

Украинские правообладатели заявляют, что готовы совместно с банками создать рабочую группу, которая выработает оптимальный механизм сотрудничества по пиратам. Она может как вводить новые саморегулятивные обязательства, так и прорабатывать механизмы действий в границах законодательства про предотвращение использования банковской системы для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Мы понимаем, что банки зачастую не могут знать, кто из клиентов совершает преступление, в данном случае, нарушает права интеллектуальной собственности. Это достоверно знает только соответствующий правообладатель, — говорит Катерина Федорова. — Но при этом банки все равно могут быть оштрафованы за сотрудничество с нарушающими закон торговцами. Поэтому Чистое небо готово помогать и информировать о тех компаниях, к которым у правообладателей, желающих присоединиться, есть претензии.

В частности, 30 мая 2018 года украинские правообладатели начали публиковать черные списки провайдеров ТВ-услуги и сайтов. Банки могут воспользоваться им для проверки своих контрагентов.

Фото: dreamstime

Ольга Ваганова