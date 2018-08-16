Вооруженные до зубов. Украинцы имеют официально почти миллион “стволов”

На начало августа у граждан Украины на руках официально зарегистрировано около одного миллиона единиц огнестрельного оружия.

Такие данные приводит Нацполиция в ответ на запрос DW.

– По данным Департамента превентивной деятельности Национальной полиции, по состоянию на 31 июля 2018 года в собственности граждан Украины находились 892 854 единицы огнестрельного оружия. В данной статистике речь идет о зарегистрированном охотничьем нарезном и гладкоствольном оружии, – говорится в сообщении.

Под гладкоствольным охотничьим оружием полиция подразумевает классические охотничьи ружья – так называемые “двустволки” и помповые ружья, а под нарезным оружием – гражданские версии автомата Калашникова и снайперских винтовок, нарезные охотничьи карабины.

В то же время, по подсчетам Украинской ассоциации владельцев оружия, по меньшей мере 1,5 млн украинцев имеют на руках 2,5 единицы только зарегистрированного оружия.

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Председатель УАВО Георгий Учайкин рассказал, что процедура перерегистрации оружия каждый ее владелец должен проходить каждые 3 года, и граждане часто не соблюдают это правило.

Вместе с тем, по его словам, в собственности украинцев находится и короткоствольное оружие. Ситуацию с ее учетом он называет “катастрофической”.

По данным УАВО, в Украине на руках граждан находится не менее 300 тыс. только травматических пистолетов.

Всего, по данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в 2017 году на руках у украинцев суммарно находилось около 4,4 млн единиц легального и нелегального оружия.

Между тем, в Украине участились случаи стрельбы на улице. Например, 15 августа в Киеве возле одного из рынков произошла драка со стрельбой, в результате чего два человека ранены.

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