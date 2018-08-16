Погода в Украине на сегодня, 16 августа (КАРТА)

На Западе и Севере Украины ожидаются дожди и грозы. На остальной территории страны сохранится жара.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Жителям северных областей синоптики обещают дожди. Термометр покажет +26… +28 градусов днем, а ночью +18… +20 градусов.

На Юге Украины будет очень тепло. Днем температура воздуха составит +33… +35 градусов, а ночью +19… +21 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Обильные осадки прогнозируют западным областям. Синоптики обещают сильные дожди. Столбик термометра покажет +21… +25 градусов днем и +15… +17 градусов ночью.

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На Востоке Украины осадки не ожидаются. Днем температура воздуха будет +33… +35 градуса, а ночью +17… +20 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киеве ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха составит +26… +28 градусов днем и +18… +20 градусов ночью.

Напомним, около 3.00 16 августа на Киев обрушился сильный ливень, который сопровождался молниями и градом.