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Порошенко и Меркель скоординировали позиции перед встречей с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе и вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных.

Петро Порошенко та Ангела Меркель

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба АП.

Собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента РФ.

Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании.

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– Особое внимание Петр Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, – говорится в сообщении.

Порошенко и Меркель также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством Северного потока-2.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель состоятся уже в эту субботу, 18 августа, в Берлине.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко уверен, именно после этих переговоров станет понятно, близок ли к завершению конфликт на Донбассе.

Фото: Dreamstime

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