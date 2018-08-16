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Поваленные деревья и битые машины: последствия ночного урагана в Киеве

Ночью 16 августа в Киеве прошел сильный ливень и град.

Центр Киева оказался под водой, а машины плыли по Крещатику.

Из-за непогоды затопило подземный торговый центр на Бессарабской площади и подземные переходы.

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Возле станции метро Университет сильный ветер вырвал толстые деревья вместе с корнями. Также по всем районам городу лежат поваленные деревья. Иногда на машинах.

На Дарнице упал столб, распилив пополам авто, припаркованное рядом.

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Поваленные деревья и битые машины: последствия ночного урагана в Киеве / 11 фотографий

Напомним, после сильного дождя, который прошел ночью в Киеве, для жителей столицы остаются недоступными некоторые маршруты троллейбусов и трамваев.

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