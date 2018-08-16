Пожар, затопление или обвал. В метро установят датчики обнаружения ЧС

Метро в Киеве предлагают оборудовать автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций для повышения безопасности пассажиров.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

– Предлагаем обязательно обустраивать сооружения метро автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций.

Это такие датчики контроля деформации строительных конструкций, которые сейчас используются на многих стратегических объектах, предприятиях, в местах большого скопления людей.

Установка таких устройств в метро значительно повысит безопасность пассажиров в случае пожара, замыкания, затопления, оползней и тому подобное.

Кроме того, это очень исключит влияние человеческого фактора для выявления угроз, – написал он.

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Установка систем станет обязательной после вступления в силу новых ГСН.

Системы сочетают сразу несколько процессов: выявление возможных угроз, наблюдение и обработка информации о текущем состоянии зданий, а также оперативное предоставление прогнозируемой информации и оповещения.

Кроме того, обновленная версия ГСН включает также расширение требований к системам пожарной сигнализации и оповещений о пожаре, противодымной защиты и управления эвакуацией.

Ранее стало известно, что в киевском метро могут установить табло обратного отсчета времени до прибытия поезда на станцию.

Фото: Киевметрополитен