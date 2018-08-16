Репетиция парада в Киеве: какие улицы перекроют и когда

В связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости в Киеве ограничат движение транспорта 18, 20 и 22 августа.

Сегодня, 16 августа, с 22.00 до 24.00 будет закрыто движение транспорта по улице Крещатик в Киеве.

Движение автобусов маршрута № 114 организовано от ул. Милославской до стадиона Динамо им. В. Лобановского, от железнодорожного вокзала Центральный – ул. Симона Петлюры – б-р Т. Шевченко (разворот на пересечении с ул. Пушкинской) – б-р Т. Шевченко – ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – б-р Т. Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал Центральный.

Движение автобусов маршрута № 24 организовано от железнодорожного вокзала Центральный до станции метро Площадь Льва Толстого; от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади.

В частности, 18 августа с 17.30 и 20, 22 августа с 18.45 до окончания тренировокдвижение транспорта запретят на участке: улица Большая Васильковская (от улицы Жилянской до Крещатика) – Бессарабская площадь – улица Крещатик – Майдан Независимости – улица Крещатик до Европейской площади, сообщает пресс-служба КГГА.

Также 18 августа из 17.00 и 20, 22 августа с 17.45 до окончания тренировок временного ограничат проезд транспорта:

во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника): парк воинской части А0222 – улица Маршала Рыбалка – улица Вячеслава Черновола – выезд на проспект Победы встречной полосой левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (встречной полосой ) – площадь Победы (встречной полосой) – улица Старовокзальная – улица Жилянская;

во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь – Владимирский спуск – улица Петра Сагайдачного – улица Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (встречной полосой) (часть гусеничной и колесной техники) – улица Набережно-Крещатицкая (встречной полосой) – улица Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – улица Черновола – проспект Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (на встречной полосе) – площадь Победы (на встречной полосе) – улица Старовокзаль на – улица Жилянская; улица Маршала Рыбалка – парк воинской части А0222;

во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника) аэродром Святошин – улица Академика Туполева – улица Стеценко – улица Щербаковская – проспект Победы – площадь Победы – улица Старовокзальная – улица Жилянская;

после тренировки по маршруту: Европейская площадь – Петровская аллея – Парковая дорога – Днепровский спуск – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – улица Черновола – проспект Победы – улица Академика Туполева – аэродром Святошин.

Кроме того, 18, 20, 22-24 августа будет запрещена парковка и не будут работать парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств ВСУ на бульваре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, улица Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

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Ранее Факты ICTV писали, что новые образцы вооружения и техники, поступившие на баланс украинской армии, а также еще проходящие испытания, будут продемонстрированы на военном параде по случаю Дня независимости.

Фото: dreamstime.