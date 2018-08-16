Из-за ночного урагана в Киеве были повалены более 200 деревьев, 5 опор линий электропередач, также повреждены фасады и крыши 5 домов. Никто из киевлян не пострадал.

Об этом сообщил начальник управления Киевской городской государственной администрации по чрезвычайным ситуациям Роман Ткачук, передает Интерфакс-Украина.

Больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и Деснянский районы.

– По нашей информации, никто не обратился за медицинской помощью в связи с непогодой. На бульваре Верховного Совета бетонный столб упал на Таврию и разрубил ее пополам, – рассказал он.



Разрубленная пополам Таврия, 200 поваленных деревьев – ураган в Киеве / 2 фотографии

По ул. Богдана Хмельницкого у здания, которое на данный момент не эксплуатируется, был поврежден фасад, сорвало баннер.

– Можно было видеть слой минимум 10 см грязи, который двигался по обе стороны Крещатика, в результате чего были фактически закрыты сливные решетки, а также ветки и листья, которые перемещались с большой скоростью не дали возможности воде попадать в дождевые решетки, – рассказал Пантелеев.

По его словам, сливные решетки по центральным улицам, в частности Крещатик, регулярно очищаются от мусора.

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В то же время генеральный директор коммунальной корпорации Киевавтодор Александр Густелеев указал, что в скором времени пройдут работы по реконструкции сливной канализации по проспекту Броварскому в районе станции метро Левобережная.

Напомним, около 3.00 16 августа на Киев обрушился сильный ливень, который сопровождался молниями и градом.