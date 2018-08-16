Сфотографируй уставший мост – новая акция в сети

Украинцев призвали сообщать о ненадлежащем состоянии мостов в Украине.

Общественная организация АвтоЕвроСила призывает украинцев присоединиться к общенациональной акции Сфотографируй уставший мост.

– Сфотографируй “уставший мост” в своем городе (пока он еще стоит) и выложи сюда его фотографии, укажи его местонахождение или добавь метку его геолокации. Тогда мы заставим власть досрочно вернуться из отпуска и заняться по-настоящему важным делом, а не так, как она обычно работает – победными постами в Facebook, – говорится в обращении АвтоЕвроСилы в Facebook.

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– Традиционным для украинских чиновников является не создание комиссии для заблаговременного выявления аварийных объектов и их капитального ремонта, а создание комиссии по расследованию причин катастрофы, которая уже произошла, – добавили в организации.

Напомним, в Мининфраструктуры отчитались о тысяче мостов по Украине, которые находятся в аварийном состоянии.