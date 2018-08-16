PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Швеция выдворит украинку, лишившуюся ноги при теракте/

Швеция выдворит украинку, лишившуюся ноги при теракте

Миграционная служба Швеция отказала Ирине в постоянном виде на жительство, аргументировав свое решение тем, что украинка не в состоянии позаботиться о себе.

Миграционная служба Швеции отказала в продлении вида на жительство украинке, которая выжила во время теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, но потеряла ногу.

Об этом сообщает издание Aftonbladet.

В день теракта 38-летняя украинка Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками и попала под колеса грузовика, въехавшего в пешеходов.

Она провела в больнице три недели, за это время ей сделали несколько операций, однако не смогли спасти правую ногу. В больнице Ирину посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.

После этого украинка больше года жила в Стокгольме вместе с дочкой. У нее был временный вид на жительство, поскольку она была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, совершившего наезд на пешеходов.

Недавно Миграционная служба Швеция отказала Ирине в постоянном виде на жительство, аргументировав свое решение тем, что украинка не в состоянии позаботиться о себе, потому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой друзей и родственников.

Читайте: В Италии самолет задел высоковольтный кабель, есть погибшие

Миграционная служба считает, что нужная Ирине медицинская помощь и реабилитация доступны в Украине и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Сейчас у Ирины и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию. Однако она собирается обжаловать решение Миграционной службы, хотя апелляция может занять несколько месяцев.

Напомним, 7 апреля 2017 года в центре Стокгольма грузовик наехал на людей, проехав около 500 метров. В результате теракта погибли пять человек и десять получили ранения.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Підпал авто
Огненный флешмоб. В Швеции сожгли почти сотню авто
В Швеции полиция застрелила мужчину-аутиста с игрушечным пистолетом
Из собора в Швеции украли бесценные короны
Швеция выделит Украине дополнительно $380 тыс.
Электронные и беспилотные: Антонов будет делать воздушные такси
Северный поток-2: Швеция разрешила строительство
Секс
В Швеции секс без согласия признали изнасилованием
Бенджамін Інгроссо
Финалист Евровидения 2018 от Швеции: Бенджамин Ингроссо – Dance You Off
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка