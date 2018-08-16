Суд над Кернесом: Генпрокуратура обжаловала закрытие дела

Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда г. Полтава относительно закрытия дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
– Сегодня, 16 августа, Генпрокуратура установленным порядком подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решение этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса, – написал он.
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Ранее Факты ICTV писали, что 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.
Фото: УНИАН.
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