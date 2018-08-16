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Всемирный банк готовит гарантию для Украины на $650 млн

Всемирный банк готовит гарантийную операцию на $650 млн в поддержку основных реформ Украине.

Долар

Об этом говорится в сообщении ВБ, передает Интерфакс-Украина.

– После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму $650 млн, которая поможет заимствовать около $800 млн на внешних рынках, – отмечается в сообщении.

В этом контексте критическим является вступления в силу закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине (N8331д) и О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования (N6027д), которые были приняты Верховной Радой в июле.

Также ВБ призывает правительство Украины завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ.

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Ранее сообщалось, что приезд миссии МВФ в Украину зависит от пересмотра тарифов на газ и достижения сбалансированного госбюджета.

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