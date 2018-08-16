В суде по делу Януковича произошли стычки с полицией

Заседание Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене беглого президента Виктора Януковича началось со скандала.

В начале судебного заседания в зал вошел бесплатный адвокат из Центра вторичной правовой помощи Юрий Рябовол. Адвокат по договору Виталий Сердюк начал выкрикивать, что у него есть заявление от Януковича о запрете какому-либо бесплатному адвокату представлять его интересы. Как отметил Сердюк, он вызовет полицию, пишет УНИАН.

Спор Сердюка с судьями продолжался около 5 минут. После этого председательствующий по делу судья Владислав Девятко объявил перерыв в заседании на 15 минут и призвал судебного распорядителя и полицию обеспечить порядок в зале судебных заседаний. Судья также добавил, что адвокат Сердюк не желает участвовать в судебных прениях, назначенных на сегодняшнее заседание.

Суд после этого объявил перерыв на 15 минут и попросил правоохранителей обеспечить порядок в судебном заседании.

Во время перерыва в коридоре суда случилась потасовка между мужчиной, который представился “начальником Оболонской полиции” и Сердюком, пишет Украинская правда.

– Вчера в суд поступило заявление от Януковича, о том, что он отказывается от адвоката Рябовола. Он не доверяет этому защитнику, – заявил судья Девятко после перерыва.

В свою очередь, прокуроры по делу назвали события на заседании суда и за его пределами на перерыве “цирком”.

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Напомним, 2 августа Оболонский суд Киева вызвал Виктора Януковича для участия в судебных дебатах.

Фото: Цензор.НЕТ