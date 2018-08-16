Ураган в Киеве: движение транспорта заблокировано, аэропорт Жуляны отменяет рейсы (КАРТА)

После сильного дождя, который прошел ночью в Киеве, для жителей столицы остаются недоступными некоторые маршруты троллейбусов и трамваев.

Обновлено 10.41: В аэропорту Киев им. Игоря Сикорского (Жуляны) из-за непогоды отменили ряд рейсов. Пассажирам пока не сообщили новое время вылета, передает 112 Украина.

С 5.00 на ул. Довженко – ул. Телиги из-за упавших деревьев заблокирован выезд троллейбусов из депо №2 и движение троллейбусов маршрутов №№22, 27, 30. Движение троллейбусов №2 в направлении станции метро Шулявская, троллейбусов №№22, 27, 30 до Индустриального путепровода, и троллейбусов маршрута №30 ул.Милославская – ст. Зенит.

Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook.

На месте работают экстренные службы города.

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Также в информации отмечается, что с 6.15 на вул.Глыбочицкая, 72 в направлении ул. Старовокзальная заблокировано движение трамваев маршрута № 18 из-за заноса трамвайных путей песком.

Продолжаются восстановительные работы.

– С 5.50 на вул. Освободителей, 7 в направлении Дарницкой площади проезжая часть была залита водой, движение заблокировано для 29, 50, 50 троллейбусных маршрутов. Движение восстановлено в 6.25, – говорится в сообщении.

Напомним, около 3.00 16 августа на Киев обрушился сильный ливень, который сопровождался молниями и градом.