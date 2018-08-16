В обмен на политзаключенных. Украина готова помиловать 11 россиян

Украина готова помиловать 11 осужденных россиян, написавших заявления на имя Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Об этом первый заместитель главы ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

По ее словам, уже 11 граждан РФ, осужденных в Украине за тяжелые преступления против нашего суверенитета, обратились к Владимиру Путину с просьбой вернуть их в РФ в обмен на украинских политзаключенных.

Геращенко напомнила, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям, в том числе – терроризм.

– Поэтому когда Кремль называет Олега Сенцова “террористом” по сфабрикованному ФСБ делу, пусть лучше позаботится о реальных террористах, засланных ФСБ и Кремлем воевать в Украине, – добавила она.

По словам Геращенко, в тесной координации с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, МИД и СБУ отрабатываются шаги для освобождения украинцев.

Кроме того, этот вопрос находится на постоянном контроле президента Петра Порошенко.

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– Мы направим на представителей РФ в ТКГ информацию о заявлениях преступниках и террористах – граждан РФ, выразивших желание вернуться в Россию и написали соответствующие просьбы своего президента Путина. Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных.

Напоминаю, пока нет ответа со стороны РФ на инициативу передать им 36 диверсантов, шпионов, террористов, воров.

Нет ответа и на инициативу встречи омбудсменов в Минске 21-22 августа, – добавила Геращенко.

Ранее восемь россиян, находящихся в Украине, написали заявления на имя президента РФ с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Фото: Николай Белокопытов (пресс-служба ВР)