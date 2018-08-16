В Украине появится марка с Кузьмой Скрябиным

С 17 августа Укрпочта вводит в обращение почтовую марку с изображением погибшего музыканта, лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко.

– К 50-летию со дня рождения лидера группы Скрябин Укрпочта инициировала выпуск и презентует новую почтовую марку Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин) с изображением певца. Спецгашение марки, на которой будет проставлен оттиск подписи музыканта, состоится 17 августа в Киеве на Главпочтамте и на родине певца, во Львове, на почтамте, – рассказали в пресс-службе Укрпочты.

Отмечается, что марка выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее номинал – 9 гривен.

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Купить марку с изображением выдающегося музыканта можно в любом отделении Укрпочты по всей территории Украины.

В компании добавили, что выпуск марки удалось реализовать при поддержке ООО Кузьма Скрябин, а также – родителей певца и его жены.

Ранее Факты ICTV писали, что в Укрпочте с 1 августа стартовала акция Счастливые часы.

Фото: Укрпочта, УНИАН.