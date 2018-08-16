Верховный суд разрешил судить пособников “Л/ДНР” без признания их террористическими организациями органами государственной власти Украины.

– Для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) не требуется решение органов государственной власти о признании определенной деятельности террористической, – говорится в постановлении Верховного суда, передает УНИАН.

К такому выводу пришла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, рассматривая кассационную жалобу прокурора на постановление Апелляционного суда Донецкой области от 10 мая 2017 года в уголовном производстве по обвинению гражданки М. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

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В указанном деле согласно приговору Дзержинского городского суда Донецкой области от 15 февраля 2017 года гражданка М. признана виновной в том, что она с целью содействия участникам преступной организации установила контакт с лицом, находившимся в Горловке, и передавала этому лицу информацию разведывательного характера о подразделениях Вооруженных Сил Украины, расположенных в Торецке и его окрестностях.

Ранее Факты ICTV писали, что в Донецкой области правоохранители задержали мужчину с “документами” “ДНР”.

Фото: dreamstime.