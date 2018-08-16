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Война будет, но не у нас. Грымчак назвал следующую жертву РФ

Россия захлебнется собственной кровью, если попытается начать новое наступление на Украину. Следующей жертвой РФ может стать Беларусь.

Об этом заместитель главы МинТОТ Юрий Гримчак заявил в интервью Апостроф.

– Два года назад я отвечал на вопрос: что будет, если русские попытаются начать наступление? Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и своей кровью.

Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью, – сказал Грымчак.

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Он также добавил, что за последние годы немало изменилось в украинской армии – и в оснащении, и в оружии.

– Ситуация несравненна с 2014-м. Тогда они имели шанс на более или менее победную “войнушечку”, но остановились, потому что армия не разбежалась, а начала упираться и давать отпор.

Для них это было неожиданностью, и они не рискнули идти дальше. Сейчас если и будет какая-то война, то у меня такое впечатление, что не у нас, – добавил Грымчак, уточнив, что следующей жертвой РФ может стать Беларусь.

К слову, с начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе ВСУ взяли под контроль 15 кв км украинской территории.

Фото: Дарья Давыденко/Апостроф

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