Война на Донбассе: ночью боевики обстреляли ВСУ из Града

Этой ночью боевики впервые за несколько месяцев применили реактивные системы залпового огня БМ-21 Град. Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На протяжении 15 августа боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 6 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из минометов калибром 120 мм Светлодарска и Гнутово, а калибром 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Гнутово.

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Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли военных из стрелкового оружия.

В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск трижды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Светлодарск, Павлополь и Водяное.

Потерь среди военнослужащих нет.

По данным разведки двух оккупантов уничтожено, три получили ранения.

Напомним, бойцы ООС рассказали про вражеские атаки на Донбассе.