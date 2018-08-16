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По стандартам НАТО. Полицейским выдадут пистолеты-пулеметы МП-5

Нацполиция намерена обеспечить правоохранителей современными образцами оружия останавливающего действия, в частности пистолетами-пулеметами МП-5, соответствующих стандартам НАТО.

Нацполіція

Руководство Национальной полиции Украины рассматривает возможность обеспечения полицейских современными образцами оружия останавливающего действия.

В частности рассматривается возможность использования в перспективе современного оружия стандартов НАТО – пистолета-пулемета МП-5, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Он также отметил, что к концу 2018 года спецподразделение полиции КОВД получит необходимое количество винтовок, соответствующих стандартам НАТО.

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Кроме того, сейчас Нацполиция изучает возможность обеспечения работников жильем по системе финансового лизинга – выплаты стоимости квартиры в процессе службы.

– Правоохранитель, который определенный период прослужил в полиции, заключает договор или контракт с одним из государственных учреждений и получает жилье.

Затем он платит за жилье не более 15-20 процентов от денежного обеспечения в течение 10-15 лет.

А проценты, например, будут минимальными или их возьмет на себя Нацполиция, – сказал Князев.

Ранее стало известно, что на руках украинцев официально зарегистрировано около миллиона единиц огнестрельного оружия.

Фото: Нацполиция

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