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ВСУ вернули под контроль Украины 15 кв км территории

Вооруженные силы взяли под контроль 15 кв км украинской территории с начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе 30 апреля 2018 года.

С начала проведения операции Объединенных сил ВСУ удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах.

Об этом сообщил командующий объединенных сил Сергей Наев на пресс-конференции в Северодонецке.

– Оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволила взять под контроль около 15 кв км украинской территории. Это с учетом населенных пунктов, – сказал он.

Наев уточнил, что под украинский флаг были возвращены населенные пункты Южное (Донецкая область) и Золотое-4 (Луганская область).

Там началась нормализация жизни людей, возвращение их в украинское правовое поле и защита их законных прав.

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Командующий подчеркнул, что все эти процессы происходили без нарушения Минских договоренностей.

Он также напомнил, что украинские военные соблюдают договоренности о прекращении огня с 1 июля.

– Они лишь отвечают на провокации российских оккупационных войск, которые откровенно пренебрегают этими договоренностями, – подчеркнул Наев.

К слову, этой ночью боевики впервые за несколько месяцев применили реактивные системы залпового огня БМ-21 Град.

В целом враг 43 раза открывал огонь по позициям ВСУ, в том числе 6 раз из запрещенного Минском вооружения.

Фото: Минобороны

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