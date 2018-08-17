Блокировка транзита грузов из РФ – Омелян сделал заявление

Украина не сможет заблокировать транзит российских грузов по своей территории из-за обязательств перед ВТО.
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире 5 канала.
– Транзит с каждым годом падает. Россия делает это умышленно, чтобы в очередной раз обескровить Украину. Но это объективный процесс, мы на него повлиять не можем.
Со своей стороны мы, безусловно, блокировать транзит не планируем, потому что есть наши обязательства в рамках ВТО, – заявил он.
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Ранее Владимир Омелян подписал исторический документ и анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.
Фото: Укрзализныця