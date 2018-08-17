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Доверенному лицу Путина украинский суд дал условный срок

Елене Одновол, которая была “доверенным лицом” Владимира Путина в Крыму на “выборах” президента РФ, суд в Украине дал 3 года условно.

Довірена особа Путіна

Сегодня ее должны освободить из СИЗО в Херсонской области, сообщила ТАСС российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Отмечается, что в четверг Москалькова говорила с украинской коллегой Людмилой Денисовой, и та сообщила, что 16 августа в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на 3 года условно.

– Информация о том, где она будет отбывать условный срок наказания не уточняется, – отметила Москалькова.

С ее слова, Денисова обещала прислать приговор, как только он будет получен из суда.

Пресс-секретарь украинского омбудсмена подтвердила Украинской правде, что Одновол осуждена условно.

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Напомним, 25 апреля городской суд Херсона арестовал на 2 месяца без права внесения залога задержанную на Чонгаре гражданку Украины, которая являлась “доверенным лицом” Владимира Путина в Крыму на “выборах” президента РФ.

Фото: ua.krymr.com

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