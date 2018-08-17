Конституция, безвиз, агрессия РФ и футбол. Главные события в независимой Украине

Мы продолжаем цикл материалов, посвященных 27 годовщине независимости Украины. На этот раз Факты ICTV вспоминают о событиях, оказавших наибольшее влияние на историю и жизнь нашей страны.

День Независимости Украины будет праздновать 27 раз. Поэтому мы традиционно используем дату годовщины, чтобы рассказать в этой подборке о семи событиях времен независимой Украины, которые положительно сказались на ее жизни.

А еще вспомним 2 факта, которые тоже повлияли на жизнь каждого украинца. Однако уже со знаком минус.

ТОП-7 событий за время независимости

За 27 лет Украина смогла запомниться не только своим гражданам, но и всему миру, сотнями знаковых событий. Они повлияли на жизни миллионов из нас. Далее вспомним о тех, которые навсегда останутся в памяти свидетелей последних почти трех десятилетий.

Провозглашение независимости

24 августа 1991 года голосами 346 депутатов на внеочередной сессии Верховный Совет УССР принял Акт о государственной независимости Украины. Государство стало независимым с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только собственные Конституция, законы и постановления правительства.

С целью всенародного его подтверждения сессия решила провести 1 декабря республиканский референдум. В нем приняло участие 32 миллиона граждан Украины. Из них 90,35% подтвердили Акт о независимости Украины.

Международное признание

После провозглашения независимости, Украина начала налаживать контакты с другими государствами. Западный мир не спешил устанавливать отношения с новой страной, в отличие от прежних балтийских республик в составе СССР.

Однако все изменилось после декабрьского референдума. Когда мировое сообщество увидело признание украинцами самих себя, как отдельной нации, дипломатические связи установить удалось значительно быстрее. Волна признания Украины стала беспрецедентной.

В декабре 1991 года нашу суверенность признала Большая семерка. А уже через месяц к ним присоединилась почти сотня стран. В общем, процесс установления дипотношений длился три года.

Принятие Конституции

Без перерывов, в результате непрерывных дискуссий, голосований по каждой статье в отдельности и целыми разделами 28 июня 1996 года, через сутки после начала заседания, 315 голосами была принята Конституция Украины. Бессонная ночь увенчалась историческим документом, шампанским и конфетами.

Международное сообщество высоко оценило Основной Закон Украины и назвало его важным шагом в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, который будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

Появление гривны

Через пять лет после провозглашения независимости, в 1996 году Украина получила собственную денежную единицу. Уже в третий раз в истории национальной валютой стала гривна, которая впервые появилась еще во времена Киевской Руси, а затем – в годы Украинской Народной Республики.

Замена купонокарбованца на гривну прошла со 2 по 16 сентября 1996 года по курсу 100 тысяч купонокарбованцев за 1 гривну.

Интересно, что с начала гривна печаталась зарубежом, так как собственных необходимых мощностей в Украине не было. Купюры номиналом от 1 до 20 гривен доставляли из Канады, а от 20 и выше – из Великобритании.

Признание Голодомора геноцидом

Величайшую трагедию украинского народа ХХ века страна официально признала в 2006 году. Именно тогда Верховная Рада приняла закон О Голодоморе в Украине, которым голод 30-х годов признавался геноцидом украинского народа.

Мемориал жертвам Голодомора в Киеве

Путь признания трагедии на мировом уровне сопровождается многочисленными трудностями и препятствиями извне, чаще всего, со стороны России. Но именно признание самой Украиной Голодомора – огромный шаг к восстановлению исторической истины.

По состоянию на 2018 год Голодомор официально признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира и шести церквях. Еще 9 стран в официальных обращениях осудили Голодомор, как акт уничтожения человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом или почтили память его жертв.

Евро-2012

В 2007 году Украина и Польша получили право принять у себя чемпионат Европы по футболу 2012 года. Это стало крупнейшим спортивным событием в истории нашей страны. За время Евро-2012 Украину посетили более 8 миллионов туристов.

Матчи проходили в Донецке, Харькове, Львове и финал чемпионата – в Киеве. Евро-2012 не только позволил европейцам больше узнать об Украине, но и самим украинцам показать себя как гостеприимную и приветливую нацию.

Плодами подготовки к футбольному событию граждане пользуются до сих пор. Специально к Евро были модернизированы стадионы, где проходили матчи, отремонтированы автодороги, обновлен железнодорожный транспорт и открыто немало гостиниц.

Безвиз

Наверное, одно из важнейших событий последних лет, и весомое подтверждение европейского курса Украины – принятие безвизового режима с ЕС. С 11 июня 2017 года при наличии только биометрического паспорта украинцы могут посещать страны Европейского союза без виз, а также 4 государства, не являющиеся членами ЕС, но входящие в Шенгенскую зону.

Долгожданного решения о свободной границе с Европой Украина ждала два года и прошла долгий путь выполнения всех условий, которые выдвигал ЕС к стране. Провозглашение безвиза повлекло небывалый ажиотаж и очереди в паспортных столах по всей Украине. За год граждане совершили более полумиллиона путешествий благодаря отмене визового режима.

События, негативно повлиявшие на Украину

Бурная и непростая история современной Украины сопровождалась драматическими и иногда даже трагическими событиями. Поэтому дальше два крупнейших события, потрясшие всю страну.

Экономический кризис 1998 года

Украинский экономический кризис в 1998 году начался на волне дефолта в РФ. Доллар стремительно начал расти. Только за вторую половину года он подскочил на 66% – до 3,43 гривны.

Страна столкнулась с бешеным платежным дефицитом. Денег не хватало ни на зарплаты, ни на пенсии, ни на удержание курса гривны. Купить валюту в обменниках стало почти невозможно.

Импортные товары начали дорожать чуть ли не раньше иностранной валюты. В магазинах переоценку делали по 2-3 раза в неделю. В то же время повышения зарплат не происходило. Поэтому логично, что уровень жизни большинства населения резко упал.

Остановить колебания курса гривны и восстановить экономический рост удалось лишь в конце 1999 года.

Российская агрессия

В феврале 2014 года сразу после расстрела на Евромайдане, Россия начала захват Крыма, часть населения которого не поддерживала устранения Виктора Януковича.

Это помогло российским силовикам, так называемым зеленым человечкам, без особых усилий захватить власть на полуострове и провести сфабрикованный псевдореферендум о желании Крыма присоединиться к РФ. Тогда страна-агрессор уверяла международное сообщество, что не имеет никаких отношений к событиям на полуострове.

Позже такие же оправдания Россия применила и в отношении событий на Донбассе. Начиная с весны 2014 года, РФ оказывала и продолжает оказывать активную поддержку террористам из псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”.

Переворот в Донецкой и Луганской областях осуществляли по крымскому сценарию путем захвата админзданий. Эти события заставили Украину дать ответ и начать АТО.

За годы российской агрессии Украина собрала сотни доказательств вмешательства Кремля в события на Донбассе и в Крыму, а весь цивилизованный мир осудил действия России. Однако, до возвращения Крыма и установления мира на Востоке Украины еще далеко.

Украина оказалась там, где она есть, благодаря сотням и тысячам рядовых и знаменательных событий. Остается надеяться только, что в учебниках по истории в будущем появится все больше страниц, посвященных украинским победам.

Фото: УНИАН, сумно, dreamstime, UA Today

Яна Семенюк